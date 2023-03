Prefeitura de Fortaleza abre concurso público com 1000 vagas para a Guarda Municipal. As vagas são para entrada imediata, sendo 750 para ampla disputa, 50 para Pessoa com Deficiência (PCD) e 200 para Pessoas Pardas e Pretas (PPP). Para participar, os candidatos devem possuir nível médio, ter 18 anos completos no dia da posse, entre outros requisitos. A carga horária é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78 mais auxílio-alimentação, podendo acrescentar outras vantagens inerentes ao desempenho da função. As inscrições estarão disponíveis no site oficial da Idecam, banca organizadora do concurso, no período entre 01 de abril a 08 de maio de 2023, e custará R$ 135,00

A Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta segunda-feira (27), por meio da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), o edital nº 01/2023 SESEC/SEPOG para o concurso público da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

O certame prevê 1.000 vagas para entrada imediata, sendo 750 para ampla disputa, 50 para Pessoa com Deficiência (PCD) e 200 para Pessoas Pardas e Pretas (PPP).

Para participar, os candidatos devem possuir nível médio, ter 18 anos completos no dia da posse, entre outros requisitos. A carga horária é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78 mais auxílio-alimentação, podendo acrescentar outras vantagens inerentes ao desempenho da função.

O aprovado no concurso público irá compor o quadro de colaboradores da Guarda Municipal de Fortaleza, que atualmente é formada por 2.161 agentes.

Ao ingressar na GMF, o concursado irá atuar como guarda municipal, podendo exercer atividades de defender e preservar os bens que compõem o patrimônio público municipal, manter a segurança e a integridade dos logradouros, prédios, praças e parques públicos municipais, desenvolver ações de preservação de segurança urbana no âmbito do município de Fortaleza, promover a segurança nos terminais de transporte coletivo urbano de Fortaleza, atuar no serviço de orientação e salvamento de banhistas quando necessário, dentre outras atribuições.

INSCRIÇÕES

As inscrições estarão disponíveis no site oficial da Idecam, banca organizadora do concurso, no período entre 01 de abril a 08 de maio de 2023, e custará R$ 135,00. Algumas pessoas podem solicitar a isenção, de acordo com as exigências previstas no edital.

O concurso será dividido em seis fases: Exame Intelectual, Exame Médico e Toxicológico, Teste de Avaliação Física, Avaliação Psicológica, Investigação Social e Curso de Formação. A prova objetiva, que contará com 80 questões de múltipla escolha, está prevista para ocorrer em 18 de junho de 2023.

O cronograma completo e demais informações podem ser encontradas no edital, publicado no Diário Oficial do Município (DOM). VEJA AQUI.