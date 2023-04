Sead divulga resultado das fases de investigação social e exame toxicológico do concurso da Fundase

Sead divulga lista de candidatos aptos nas fases de investigação social e exame toxicológico do concurso da Fundase . O resultado foi divulgado na edição desta quinta-feira (30) do Diário Oficial do Estado. Cada candidato pode consultar individualmente seu resultado no site da empresa organizadora do certame, Instituto AOCP. Basta acessar os links Boletim de desempenho da Investigação Social e Boletim de desempenho do Exame Toxicológico.

O Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte traz, nesta quinta-feira (30), a confirmação do resultado da investigação social e dos exames toxicológicos para o concurso público da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fundase/RN).

Dois anexos publicados pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) listam os nomes dos candidatos aptos nas duas fases.

Cada candidato pode consultar individualmente seu resultado no site da empresa organizadora do certame, Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br). Basta acessar os links Boletim de desempenho da Investigação Social e Boletim de desempenho do Exame Toxicológico.

Eventual interposição de recurso deve ser protocolada em formulário próprio, disponível também no site da AOCP, no período da 0h do dia 30 de março até as 23h59 do dia 31 de março, observado o horário oficial de Brasília – DF.