Polícia prende suspeito de matar o primo e jogar corpo em matagal, em Luís Gomes. Francisco Weliton do Nascimento Oliveira foi preso no sábado (1º), no município de Pau dos Ferros. Ele era considerado foragido e vinha sendo procurado pelo homicídio do primo dele, o adolescente Danilo da Silva Gomes, encontrado morto em um matagal da Comunidade do Santo André, no dia 2 de fevereiro deste ano. No dia 6 de março um menor já havia sido apreendido por participação no crime. De acordo com o delegado Hércules Freitas, Francisco Weliton também é suspeito de participação na tentativa de homicídio de Rian Vieira Honorato, de 21 anos, ocorrida em 23 de fevereiro de 2023. Após a prisão, ele foi conduzido para o sistema prisional.

A Polícia Civil, com o apoio do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar (GTO), prendeu o foragido da justiça Francisco Weliton do Nascimento Oliveira. A prisão aconteceu no sábado (2), no município de Pau dos Ferros.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, por suspeita do homicídio de Danilo da Silva Gomes, de 16 anos, encontrado morto em um matagal da Comunidade do Santo André, em Luís Gomes, no dia 2 de fevereiro deste ano. Francisco Weliton era primo da vítima.

No dia 6 de março um menor já havia sido apreendido por participação no crime e a polícia vinha investigando a participação de outros envolvidos.



De acordo com o delegado Hércules Freitas, além deste homicídio, Francisco Weliton também responde a outro inquérito, por suspeita de, juntamente com Caio César Morais Macedo, ter tentado matar Rian Vieira Honorato, de 21 anos, no dia 23 de fevereiro de 2023.



Ainda segundo o delegado, Francisco é integrante de uma organização criminosa. Após prestar depoimento, ele foi conduzido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça