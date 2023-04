Reservas hídricas do RN somam 53,72% da sua capacidade . Nos últimos dias açudes localizados em Santa Cruz, Caraúbas e Assu completaram 100% da sua capacidade e começaram a sangrar. Nesta segunda-feira (30), de acordo com relatório divulgado pelo Igarn, as reservas hídricas superficiais totais do RN já somam 53,72% da sua capacidade total, que é 4,37 bilhões de metros cúbicos. No dia 30 de março, data do último relatório divulgado, este percentual era de 51,06%.

O açude Santa Cruz do Trairi, localizado em Santa Cruz, começou a sangrar no último final de semana. O manancial possui capacidade para 5,16 milhões de metros cúbicos.

Outro reservatório que começou a sangrar nos últimos dias, foi o açude Apanha Peixe, localizado em Caraúbas, que começou a verter suas águas na última sexta-feira, 31 de março. O manancial possui capacidade para 10 milhões de metros cúbicos.

O açude Mendubim, localizado em Assu, atingiu 100% da sua capacidade e começou a sangrar na tarde da última quinta-feira, 30 de março. O manancial possui capacidade para 77,6 milhões de metros cúbicos.

Outros reservatórios com capacidade superior a 5 milhões de m³ monitorados pelo Igarn que já sangraram nesta quadra chuvosa de 2023, foram: o açude público de Encanto; o açude público de Riacho da Cruz; o açude beldroega, localizado em Paraú; e o açude Passagem, localizado em Rodolfo Fernandes.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior manancial do RN, recebeu águas e já acumula 1,370 bilhões de metros cúbicos, percentualmente, 57,74% da sua capacidade total, que é de 2,37 bilhões de m³. No dia 30 de março, o reservatório estava com 55,24% da sua capacidade total.

A barragem Santa Cruz do Apodi também teve bom aumento de volume e acumula 326.910.000 m³, equivalentes a 54,51% da sua capacidade total. Na na data de divulgação do último relatório volumétrico, o reservatório estava com 51,74% da sua capacidade total.

A barragem Umari, localizada em Upanema, teve um aumento percentual de 8,28% no volume das suas reservas hídricas. O manancial acumula 81,25% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. Na quinta-feira da semana passada o manancial estava com um percentual de 72,97% da sua capacidade total.

O açude Pataxó, localizado em Ipanguaçu, está com 96,07% da sua capacidade total, que é de 15 milhões de m³. No último relatório divulgado, o manancial estava com um volume de 86,95% da sua capacidade total.

Outro manancial que também está recebendo recarga contínua é o açude Rodeador, localizado em Umarizal. O reservatório já está com 81,31% da sua capacidade, que é de 21,40 milhões de m³. No dia 30 de março, o açude estava com 63,74%.

Para saber como estão as reservas hídricas de outros mananciais monitorados pelo Igarn, acesse: https://www.ana.gov.br/sar/nordeste-e-semiarido/rio-grande-do-norte