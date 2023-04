Prefeitura de Grossos faz entrega de 6 toneladas de peixe à população

O tradicional peixe da Semana Santa estará mais uma vez na mesa dos grossenses. Durante a manhã de hoje (05), a Prefeitura Municipal de Grossos realizou a entrega de seis toneladas de peixe contemplando cerca de quatro mil famílias.



A logística de distribuição para a entrega do peixe foi montada para atender a cidade e as comunidades rurais. A prefeita Cinthia Sonale, ao lado do vice-prefeito Galego Caetano, acompanhou toda a entrega que teve início no Largo da Rodoviária, para os moradores de Grossos e Alto da Serra. Em seguida, as equipes seguiram para a zona rural.



O entrega também aconteceu de forma itinerante para os assentamentos e as localidades de Boi Morto e Carro Quebrado, onde a entrega aconteceu nas residências dos moradores.



A prefeita Cinthia Sonale destacou que a entrega do peixe na Semana Santa é uma tradição de sua gestão, beneficiando a população de Grossos.



“Desde o primeiro ano do nosso mandato realizamos a distribuição de peixes que simboliza o respeito com a população e o amor acima de tudo. A minha gratidão sempre, desejo uma abençoada semana santa a todo povo de Grossos”, enfatizou a prefeita