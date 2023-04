Autoridades da área empresarial do país são homenageadas na Assembleia

A Assembleia Legislativa homenageou, na noite desta quarta-feira (5), três importantes nomes do desenvolvimento do setor comercial e empresarial do Brasil. Por iniciativa do deputado Kléber Rodrigues (PSDB), receberam o título de Cidadão Norte-rio-grandense José Roberto Tadros, Antônio Florêncio de Queiroz Júnior e José Bernardo Cabral, os três com vastos currículos nas áreas empresariais e jurídica, tendo corroborado de maneira siginificativa, cada em seu segmento, para o crescimento da economia do país e, especificamente, do Rio Grande do Norte através do Sistema Fecomércio e Senac.



Com as honrarias aprovadas pela Assembleia Legislativa, o deputado Kleber Rodrigues aproveitou a vinda dos três ao Rio Grande do Norte para propor a solenidade, que contou com grande participação de representantes do setor produtivo, familiares e amigos dos homenageados.



Segundo o deputado propositor da homenagem, os novos potiguares são grandes profissionais, líderes que escrevem "a sua história entrelaçada com a história de capítulos importantes do setor produtivo do nosso Brasil e do Rio Grande do Norte". Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas, o deputado disse que é uma grande preocupação de seu mandato mostrar aos potiguares que o Rio Grande do Norte tem todo cenário para dar certo, para se desenvolver economicamente. Para ele, isso acontece a partir de diversos fatores, da iniciativa pública e privada.



"São esforços conjuntos, pensamentos e ações vibrando e atuando em um mesmo propósito. Por isso, também, a importância de ecoarmos as lições e os caminhos traçados por empreendedores que se tornaram exemplo", disse o deputado.



Sobre os homenageados, Kleber Rodrigues enalteceu o talento e a liderança de José Roberto Tadros, atual presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), assim como fez elogiosa referência ao carioca Antônio Florêncio de Queiroz Júnior, administrador da Itaoca Indústria, Comercio e da Titus Comércio Eletrônico e ocupou vários cargos representativos em associações, federações e conselhos que já integrou e tem sangue potiguar, sendo filho de Antônio Florencio; e ao ex-deputado e ex-ministro da Justiça Bernardo Cabral, que hoje é consultor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Todos tiveram participação no desenvolvimento de ações de suas entidades em prol do Rio Grande do Norte.



"A terra de Câmara Cascudo e Nísia Floresta os acolhe com o aplauso próprio de quem escreve sua história transformando, produzindo, gerando para nossa terra e nosso país", disse.



Ainda em seu discurso, Kleber Rodrigues enalteceu a necessidade de se apoiar o desenvolvimento econômico através, também, do empreendedorismo. Para ele, é impossível pensar em cidadania plena, qualidade de vida, sem, necessariamente focar na economia. Ele destacou que o Rio Grande do Norte tem um grande potencial de desenvolvimento em diversas áreas, que vão desde o turismo ao agronegócio, mas uma pediu atenção toda especial ao segmento do micro e pequeno empresário, que gera 90% dos empregos em solo potiguar.



"É focado nele que a lei das Micro e Pequenas Empresas foi criada. Esse é um importante capítulo na história do nosso Estado, uma história que todos nós estamos escrevendo juntos. Trago essa lei à lembrança neste momento por estarmos na Casa onde esse projeto tramitou e foi aprovado. Uma Casa que abraça a causa do desenvolvimento econômico. Vamos avançar no desenvolvimento econômico não simplesmente perseguindo números, mas na conquista de mais emprego e, sobretudo, qualidade de vida para nossa gente. O desenvolvimento do nosso Estado passa necessariamente pelo setor produtivo. Somos todos engajados de um mesmo propósito. É isso que nos une e torna a nossa luta pelo crescimento do Rio Grande do Norte mais forte", disse Kleber Rodrigues.



Presidente do Sistema Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz também discursou na solenidade. Segundo ele, os três homenageados tiveram participação decisiva, em suas funções, para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e, principalmente, na otimização dos serviços realizados pelo Senac no estado. Para Marcelo Queiroz, os homenageados "têm se esforçado ao longo de suas vidas e são dignos de reconhecimento, inclusive do povo do Rio Grande do Norte".



"Mesmo com toda gigantesca de suas histórias de vidas, eles saem engrandecidos pelo reconhecimento de todo o povo do Rio Grande do Norte. Agradecemos por tudo que cada um dos senhores fez e faz pelo nosso estado, pelos feitos de cada um, que passam a ser orgulho também para nós, que poderemos dizer que vocês são potiguares que nos honram", disse Marcelo Queiroz.



Falando em nome dos homenageados, Bernardo Cabral usou de bom humor durante seu discurso, arrancando gargalhadas dos presentes. Aos 91 anos, o amazonense falou sobre a honra de receber o título. "Não é só um título honorífico, e sim consagrador. Cidadania que muitas pessoas não lutam", disse, antes de parafrasear o escritor português Fernando Pessoa para dizer que não tem a alma pequena. "Com a graça que me fez, eu não estou com a alma pequena. Sinto que a minha alma é maior, porque sendo a minha alma maior, eu consigo encerrar essa oração com duas palavras: muito obrigado", disse.