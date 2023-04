Conselho de sentença absolve réu de acusação de homicídio ocorrido em Mossoró. Erivagner Lucas Martins da Silva, conhecido por "Olho de peixe", foi a júri popular nesta terça-feira (11), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins. A defesa alegou negativa de autoria e apresentou duas testemunhas que afirmaram que o réu estava em outro local, por volta das 17h40 do dia 30 de março de 2022, quando Isaias de Oliveira Gomes foi assassinado. Diante das alegações, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição de Erivagner.

A vítima foi assassinada por volta das 17h40 do dia 30 de março de 2022, no Papoco, região do Alto de São Manoel.



O júri popular foi realizado nesta terça-feira (11), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, sendo presidido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

Durante o julgamento, a defesa alegou negativa de autoria e apresentou duas testemunhas que afirmaram que o réu estava em outro local na data e horário em que o crime aconteceu.

Diante das alegações, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição de Erivagner, que retornou ao sistema prisional do Rio Grande do Norte, onde já cumpre pena por outro homicídio.