Jovens que desapareceram em barragem haviam saído para fazer trilha de moto na região.

A reportagem do Portal MOSSORÓ HOJE conversou com os familiares Janicleiton Expedito da Silva, de 26 anos, e Thiago Pereira dos Santos, de 22 anos, na tarde desta segunda-feira (24).

Os dois tomavam banho na Barragem da Farinha, localizada no Sítio Chafariz, na zona Rural de Mossoró, quando foram carregados pela correnteza e desapareceram. O caso aconteceu no final da manhã deste domingo (23).

A esposa de Janicleiton, conhecido como Dadai, contou que o esposo, juntamente com uma turma de amigos, já tinha costume de ir à região, de motocicleta, para fazer trilha. Este era o terceiro domingo seguido que eles se reuniam no local.



Segundo ela, o grupo era grande, mas boa parte desistiu de ir ontem. Apenas o esposo dela, Thiago e mais dois amigos insistiram na aventura.

Camila disse que desde ontem que acompanha as buscas, tendo deixado a filha do casal, de apenas 1 ano e 1 mês, com a mãe dela. Explica que tudo que queria era que eles fosse encontrados logos, para que ao família pudesse, pelo menos, fazer um velório digno.

Familiares que estavam no local contaram que os outros dois homens que conseguiram sair da água, afirmaram que Thiago pulou na barragem e começou a se afogar. No ímpeto para ajudar o amigo, Janicleiton pulou atrás, mas acabou sendo tragado pela correnteza.

O subtenente Pereira, do Corpo de Bombeiros, que comanda as buscas, falou que a situação é muito fácil de acontecer, visto que as águas formam um turbilhão, como se a pessoa estivesse dentro de um liquidificador.

“Ontem a gente ficou em cima, tentando com um pau de quatro metros, tentando puxar algo. Não conseguindo êxito, a gente tentou com mergulhador. Mas é quase impossível, porque embaixo tem um turbilhão, que fica jogando você pra cima e pra baixo e você não consegue ficar embaixo tranquilo, sempre tá agitando e você não consegue seguir. Até pro bombeiro fazer a busca num local como este, com esta água em movimento, com certeza é muito arriscado.

Ele alerta que este tipo de barragem, com este tipo de correnteza, é o local mais perigoso e inapropriado para banho.

“É o mais perigoso, porque quando você cai nele você não consegue sair de imediato. Então você fica aí como se fosse um turbilhão. Você desce, sobe, desce, sobe e em seguida você cansa. Quando você cansar, você já afunda. Barragem que tem essa atividade aqui, esse muro, cortando a água, o cidadão deve ficar longe,não se aproximar, porque é muito perigoso”, afirmou.