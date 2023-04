Corpos dos jovens que se afogaram estavam a cerca de 300m da parede da barragem da Farinha

Os corpos de Janicleiton Expedito da Silva, de 26 anos, e Thiago Pereira dos Santos, de 22 anos, foram encontrados no início da manhã desta terça-feira (25), pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com o Subtenente Pereira, os dois estavam a cerca de 300m da parede da barragem da Farinha, onde caíram no domingo (23). Ainda segundo o bombeiro, o grupo de resgate já havia passado por aquele trecho do rio algumas vezes, desde o início das buscas, mas os dois só foram avistados quando os corpos emergiram.