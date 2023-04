Homem é assassinado a tiros em suposto assalto no Planalto 13 de Maio. O crime aconteceu por volta das 12h30 desta sexta-feira (28). A vítima foi identificada como Euma Cabral de Macedo Cruz, de 52 anos. Segundo informações do Sargento Di Assis, o homem estava na calçada de casa, quando dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e anunciaram um assalto. Em seguida, tomaram um cordão de ouro e efetuaram vários disparos contra a vítima. Euma ainda chegou a correr para dentro da residência, mas caiu sem vida na sala. Até as 15h10, o corpo ainda não havia sido recolhido pelo Itep. A Polícia Civil vai investigar o caso.

FOTO: REPRODUÇÃO