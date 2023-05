Mulher que teve 95% do corpo queimado em Campo Grande, morre no HRTM. Maria da Conceição Silva, de 49 anos, estava internada na unidade de saúde desde o dia 28 de abril, quando foi trazida do município de Campo Grande, com queimaduras em 95% do seu corpo. O marido dela, Luiz Dantas de Lima, de 65 anos, principal suspeito de ter cometido o crime, foi preso na quarta-feira (3), após se entregar, acompanhado de um advogado, na 39º Delegacia de Polícia, também em Mossoró. As investigações sobre o caso ainda estão em andamento. Agora, caso seja indiciado, Luiz deverá responder pelo crime de feminicídio.

FOTO: ANNA PAULA BRITO