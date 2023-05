Suspeito de tráfico de drogas e de integrar quadrilha dos irmãos Jácome é preso em Parnamirim

Expedito Dias dos Santos, de 55 anos, também conhecido como “Diar” ou “Bigode”, foi preso no bairro Monte Castelo, em Parnamirim, nesta terça-feira (9). “Diar” é condenado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com informações da Polícia Civil, o preso também tinha envolvimento com os irmãos Francisco Deusamor e Leidjan Jácome, que eram da cidade de João Dias e morreram em confronto com a polícia da Bahia, em outubro de 2021.