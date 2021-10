PC prende narcotraficante irmão da prefeita de João Dias; outro dois irmãos são mortos em confronto

Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), em conjunto com os policiais civis da DRACO e CATI da PCBA, após meses de investigação, DEFLAGRAM A OPERAÇÃO SINALOA, razão pela qual conseguiram localizar, nesta terça-feira (19/10/2021), em duas cidades do interior na Bahia, três irmãos, considerados um dos maiores narcotraficantes do Nordeste.

Romeu Jácome de Oliveira, de 35 anos, foi preso no momento em que estava malhando em uma academia, dentro de um shopping, na cidade de Vitória da Conquista/BA.

Contra Romeu havia um mandado de prisão em aberto, por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, cujo processo se deu na Justiça Federal do Paraná.

Já na zona rural da cidade de Barras/BA, distante 600km de Vitória da Conquista, equipes da DEICOR, do DRACO e do CATI, ambas unidades de elite da PCBA, foram dar cumprimento aos mandados de prisão preventiva em desfavor de Francisco Deus Amor Jácome de Oliveira e Leidjan Jácome de Oliveira, ambos por tráfico de drogas internacional, associação ao tráfico e organização criminosa.

Assim que as equipes chegaram ao local, foram recebidas a tiros pelos irmãos criminosos, sendo necessário o uso proporcional da força, a fim de cessar a injusta agressão, resultando em ferimentos aos suspeitos.

Os suspeitos ainda chegaram a ser socorridos pelos próprios policiais, mas não resistiram aos ferimentos, morrendo logo após dar entrada no hospital.

Com Deus Amor e Leidjan, foram apreendidas 02 pistolas, munições e um veículo de luxo.

Os irmãos figuram entre um dos maiores fornecedores de drogas do Nordeste, chegando a comercializar, durante os meses de investigação, mais de R$ 30 milhões em maconha. Eles criaram uma verdadeira empresa com divisão de tarefas e filiais no Brasil e no exterior.

No dia 24 de junho deste ano, a DEICOR deflagrou a segunda fase da operação, conseguindo prender outro irmão narcotraficante, Samuel Jácome de Oliveira.

Em setembro de 2020, a DEICOR deflagrou a primeira operação repressiva, onde foram presos o pai Laete Jácome de Oliveira, atualmente vereador e presidente da câmara de João Dias; a irmã Damaria Jácome de Oliveira, atualmente prefeita do município, e o cunhado dos irmãos, Carlos André Freire da Silva, sendo este último também foragido internacional, pois fez parte do mesmo processo criminal à época.

O nome dos quatro irmãos fazia parte da lista dos procurados pela Interpol.

Há anos os irmãos estavam foragidos da justiça, vivendo uma vida confortável, fruto das vendas de drogas.

A integração entre os Estados é de suma importância para o combate ao crime organizado, sendo rotineira essa prática na DEICOR/PCRN.

A Operação Sinaloa contou com a integração de diversos órgãos de segurança, sendo eles: PCBA, PCSE, PCAL, PF RN, PRF RN, PRF AL, além do MPRN.

Este trabalho se deu a partir do Projeto Mosaico, da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que visa a Integração das Polícias Judiciárias.

A Operação Sinaloa foi deflagrada no contexto da Operação Cangalha, coordenada pela Seopi/MJSP com o objetivo de sincronizar esforços na repressão a organizações criminosas no Nordeste.

A Polícia Civil pede para que a população continue enviando informações de forma anônima, através do disque denúncia 181, disque DEICOR (84) 3232-2862 ou ZAP DEICOR (84) 98135-6796.