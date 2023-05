Juiz dá parecer favorável ao desaforamento do júri popular do “Caso Eliel” para outra comarca. O pedido foi feito pelos advogados dos acusados, ao Tribunal de Justiça do RN, no final do mês de abril, alegando que, movida pela comoção, a sociedade mossoroense está motivada a condenar os réus. Nesta quarta-feira (10), o juiz da primeira vara criminal de Mossoró deu parecer favorável ao desaforamento do caso, ou seja, a transferência do júri popular para outra cidade. Em sua decisão, o magistrado informou que preside o TJP de Mossoró a mais de uma década e que, até então, nunca havia formulado um pedido de desaforamento, nem manifestado parecer favorável a um pedido desta natureza. No entanto, “no presente caso, porém, dadas as proporções e os rumos que foram tomados, não existe a menor condição de tal julgamento ocorrer nesta Comarca sem que tais circunstâncias extraprocessuais afetem a imparcialidade dos jurados”.

FOTO: REPRODUÇÃO