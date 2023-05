Peritos identificam corpo encontrado no Sítio Cigano e confirmam homicídio. O corpo foi encontrado por volta das 19h30 desta quinta-feira (11), em um matagal. A vítima foi identificada apenas no Itep. Trata-se de Raimundo da Silva, de 51 anos. Ainda de acordo com perícia, a vítima foi assassinada com disparos de arma de fogo. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró vai aguardar o laudo do Itep para instaurar o inquérito e iniciar as investigações.

FOTO: CEDIDA/FIM DA LINHA