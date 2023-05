“Tem 100 vezes a potência de um canabinoide natural”, diz perito sobre a “droga zumbie”

Cerca de 190 pinos do que parece ser a droga K9 foram apreendidos pela Delegacia de Narcóticos de Mossoró, nesta terça-feira (16), em uma encomenda que havia sido enviada por meio dos correios. O perito e toxicologista Clélio Soares, explicou que se trata de um canabinoide sintético que entrou no Brasil e já se popularizou, principalmente devido ao baixo custo. Ela faz com que os usuários entrem em um quadro abrupto de sintomas, que podem levar a alucinações e parada cardíaca. “Então é um problema de saúde pública, se realmente essa droga estiver circulando por aqui”, disse”, O material apreendido foi encaminhado para que a perícia possa confirmar se realmente se trata da “droga zumbie”.