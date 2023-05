[COLUNA ESPLANADA] Lewandowski deve ser um dos convocados na CPI do MST na Câmara

[COLUNA ESPLANADA] Oito dos 24 requerimentos na fila para análise pela CPI do MST pedem a convocação do líder do movimento, João Pedro Stédile, e de José Rainha Júnior, da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. A comissão vai definir amanhã o plano de trabalho. Outro na lista de possíveis convidados é o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski. No requerimento, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) sustenta que a convocação se justifica em razão da participação e das declarações do ex-ministro em evento promovido pelo MST na Escola Nacional Florestan Fernandes, em fevereiro. À Coluna, o presidente da CPI, deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), afirma que a comissão “vai se ater aos fatos, provas e depoimentos. É aquela velha máxima: todos sabem como uma CPI começa, mas ninguém consegue antecipar o final”.

Cercados

Oito dos 24 requerimentos na fila para análise pela CPI do MST pedem a convocação do líder do movimento, João Pedro Stédile, e de José Rainha Júnior, da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. A comissão vai definir amanhã o plano de trabalho. Outro na lista de possíveis convidados é o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski. No requerimento, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) sustenta que a convocação se justifica em razão da participação e das declarações do ex-ministro em evento promovido pelo MST na Escola Nacional Florestan Fernandes, em fevereiro. À Coluna, o presidente da CPI, deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), afirma que a comissão “vai se ater aos fatos, provas e depoimentos. É aquela velha máxima: todos sabem como uma CPI começa, mas ninguém consegue antecipar o final”.

Visão

O Banco BRB alcançou lucro líquido de R$ 70 milhões no primeiro trimestre de 2023, crescimento de 20,3% na comparação com o mesmo período de 2022. O retorno sobre o patrimônio líquido médio registrado no período foi de 13,1%. Conforme registrado pela Coluna, a chegada de Paulo Henrique Costa à presidência – com competência e visão de mercado - tirou o BRB das páginas policiais e o colocou na lista dos grandes bancos.





Vulnerabilidade

A Polícia Rodoviária Federal, por meio da Operação Domiduca, resgatou 129 crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual ou em situação de vulnerabilidade. Ocorreram 74 prisões e 5.163 pessoas foram alcançadas. A operação aconteceu entre os dias 2 e 18 de maio em prol do Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Bolsas

A Diretoria da CAPES solicitou ao Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior levantamento sobre a totalidade de bolsas de projetos que as fundações filiadas gerenciam. No entendimento do presidente do CONFIES, Antônio Queiroz, a CAPES sinalizou com a possibilidade de arcar com os valores de todas as bolsas que poderiam ser concedidas no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação, ligado ao MEC.

Cooperação

A Organização de Estados Ibero-Americanos está entre os organismos internacionais com maior atuação no Brasil, aponta pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Na cultura, são mais de 450 mil pessoas impactadas, e na educação as iniciativas vão da Primeira Infância à Internacionalização da pós-graduação. São mais de 75 projetos com os Três Poderes e em diferentes níveis federativos.

Livre de impostos

Os senadores Efraim Filho (União-PB) e Alan Rick (União-AC) e o deputado Domingos Sávio (PL-MG) reforçam a defesa da simplificação do sistema tributário e a redução da carga de impostos. Os três assinam o requerimento da sessão solene do Dia Livre de Impostos, que será realizada hoje no Congresso.

