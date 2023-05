Município de Grossos registra segundo caso de homicídio em menos de uma semana

Idoso é assassinado a tiros em via pública, no município de Grossos. O crime aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (22). A vítima foi identificada como Antônio Carlos de Oliveira, de 63 anos, conhecido como Galeguinho. De acordo com informações do delegado Raphael Laboissiere, o homem estava parado em via pública, no Centro da cidade, quando outro, em uma motocicleta, se aproximou e desferiu vários disparos contra ele. Antônio morreu no local. Ainda segundo o delegado, a vítima não tinha antecedentes criminais. Um inquérito será instaurado para investigar o crime.

FOTO: MISAEL ALCÂNTARA/O FACHO DE GROSSOS