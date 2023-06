Pai e filho são presos por suspeita de praticarem um homicídio e uma tentativa em Mossoró

Os dois homens, de 46 e 23 anos, não tiveram os nomes divulgados. Eles foram presos pela Polícia Civil nesta segunda-feira (5). Os crimes aconteceram no dia 28 de fevereiro de 2023. Os dois teriam matado Railson Carlos da Silva Costa [FOTO], enquanto este passeava com o seu cachorro em uma rua do bairro Boa Vista. Na mesma ocasião, os suspeitos ainda tentaram matar Maria Edilene da Silva, mulher de Railson Carlos. A motivação para os crimes seria, conforme a investigação, uma disputa envolvendo tráfico de drogas, pois o casal estaria vendendo entorpecentes para um traficante rival.