Audiência de Custódia: Piloto preso em Pau dos Ferros é posto em liberdade

Apesar de ter sido alvo da operação “Além Mar”, da Polícia Federal do PE contra o tráfico internacional de drogas em 2020, e da Polícia Civil sábado (10) passado, em Pau dos Ferros-RN, quando foi preso em flagrante por pilotar helicóptero sem autorização e com GPS e transponder desligados, a Justiça do Rio Grande do Norte entendeu que André Luiz deveria responder pelos crimes em liberdade, deixando a aeronave apreendida no hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas, em Natal.

Em Audiência de Custódia, a justiça reconheceu o flagrante lavrado pela Polícia Civil de Pau dos Ferros, porém decidiu por colocar em liberdade André Luiz Gomes Ferreira, de 43 anos, que havia sido preso sábado, dia 10, pilotando um helicóptero sem autorização, sem plano de voo e com GPS e transponder desligados, para não ser detectados pelo controle de tráfego aéreo. Teria sido posto em liberdade por não haver nada que o impeça de ficar em liberdade.

André Luiz estava pilotando um helicóptero de 14 lugares, quando, ao passar por Pau dos Ferros-RN, faltou querosene, obrigando-o a pousar. Com ele, haviam outras cinco pessoas, sendo um político da região Seridó, familiares e um amigo. Todos sem passagens pela polícia. Ao desconfiar da atitude suspeita, os policiais revistaram o piloto e passageiros.

O helicóptero, no entanto, estava sem autorização para voos e André Luiz sem autorização para pilota-lo. Estava voando com o GPS e também transponder desligados, com isto, André Luiz estava voando sem que o controle de tráfego aéreo o identificasse.

Por não ter autorização para pilotar, André Luiz foi autuado em flagrante por expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação aérea. Os demais passageiros foram liberados ainda no sábado e André Luiz ficou preso, para ser apresentado ao juiz de Audiência de Custódia.

O delegado Michel Teixeira, de Pau dos Ferros, que lavou o flagrante, explica adianta mais informações a respeito do trabalho da Policia Civil em conjunto com a Policia Militar, que resultou na prisão de André Luiz, neste sábado, em Pau dos Ferros.

André Luiz foi um dos alvos da Operação “Alem Mar”, desencadeada pela Polícia Federal em 2020, a partir do Estado do Pernambuco, em vários estados brasileiros, contra o tráfico de drogas internacional. Na época, foram apreendidos pelo menos 7 aviões, entre eles havia um Jato, helicópteros e pequenas aeronaves, todos confiscados por serem usados para o tráfico.

Veja mais.

PF deflagra operação "Alem Mar visando desarticular esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro

PF apreende aviões, helicopteros e imóveis na Operação "Além Mar"

Sobe para 33 o número de prisões em ação da PF contra quadrilha de tráfico internacional de drogas

Operação "Alem Mar" apreende 7 aviões, 5 helicopteros e 42 caminhões e confisca fazendas

André Luiz havia conseguido liberdade condicional e disse à polícia de Pau dos Ferros que teria comprado o helicóptero de 14 lugares por R$ 1,5 milhão. A aeronave está sendo levada numa carreta de Pau dos Ferros para o hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), em Natal, onde ficará recolhida por ordem judicial.



Já com relação a André Luiz, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte tentou argumentar para que o juiz da audiência de Custódia decretasse a prisão preventiva do mesmo, porém o magistrado optou por deixa-lo responder os crimes em liberdade.