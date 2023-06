Suspeito de matar pecuarista no próprio sítio é preso no município de Grossos. Antonio Webberty de Freitas Morais, de 19 anos, foi preso por volta das 14h desta terça-feira (13). Ele é suspeito do assassinato de Francisco Antônio Azevedo, de 42 anos. O crime aconteceu no dia 18 de maio deste ano. A vítima foi encontrada morta a tiros, próximo ao portão do próprio sítio, localizado na estrada que liga a zona urbana da cidade e a comunidade Córrego. De acordo com o delegado Rafael Laboissiere, a polícia civil representou pela prisão temporária de Antônio Webberty, para dar continuidade e concluir as investigações. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Tibau, onde foi ouvido. Em seguida, realizou exames na sede do Itep, em Mossoró, e foi encaminhado para o sistema prisional.

FOTO: CEDIDA