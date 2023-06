Santa Cruz/Mossoró: CAERN responde questionamentos de Josivan Barbosa

Em relação aos questionamentos sobre Adutora Apodi-Mossoró, que visa a melhoria do abastecimento de Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado, a Caern esclarece que durante a fase de projetos, são realizados minuciosos estudos dos mananciais a serem utilizados, assegurando um abastecimento sustentável e eficiente. É importante ressaltar que a gestão dos recursos hídricos é competência do Governo do Estado e da União, dependendo do domínio. No Rio Grande do Norte, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos cabe desenvolver e manter atualizados o Plano Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema de Informações dos Recursos Hídricos, assim como projetar e executar obras de infraestrutura hídrica, conceder outorgas de direito de uso dos recursos hídricos provenientes de corpos de água de domínio do Estado e licenças de obras hídricas superficiais e subterrâneas.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) envia NOTA DE ESCLARECIMENTO a respeito de algumas colocações do professor Josivan Barbosa, sobre o projeto de conclusão do sistema adutor Santa Cruz Mossoró, com mudanças significativas, ao Programa MOSSORO HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO, na Difusora de Mossoró.

O professor classifica como muito importante aumentar a demanda de água no sistema para abastecer Mossoró. Afirma que é fundamental para o crescimento urbano, em especial para a Construção Civil. Obras ficam paradas por meses, aguardando um documento da CAERN afirmando que a obra que vai construir terá água para abastece-la.

Josivan Barbosa questiona: porque não perfurar estes poços em Mossoró, ao invés de perfurar em Apodi e bombear por adutora para Mossoró? Outro questionamento, se já existe uma grande demanda de água sendo retirada do subsolo de Apodi para abastecer a agricultura irrigada que só cresce naquela região, porque não abastece Mossoró com água de Santa Cruz?





"Quero saber a razão pela qual a CAERN mudou o projeto orginal do Sistema Adutor Santa Cruz Mossoró?"

O prefeito de Apodi, Alan Silveira, também entrou no debate.Quer ver o projeto de viabilidade de uso da água do subsolo de Apodi. Quer da CAERN investimentos para abastecer comunidades rurais que ficam próximas aos poços que vão abastecer o sistema adutor que vai abastecer a cidade de Mossoró e todas as comunidades ao longo do caminho até Mossoró.

Eis A NOTA DA CAERN

Ademais, é importante destacar, quem em região semiárida, o consumo humano é prioridade absoluta quando se trata da destinação da água. A obra está legalmente licenciada junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) e possui poços outorgados pela Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN). A Caern reforça seu compromisso em garantir o acesso à água potável para todos, com responsabilidade e preservação dos recursos hídricos.

Por fim, a Companhia destaca a importância dessa obra para a segurança hídrica de aproximadamente 180 mil pessoas, sendo fundamental para reforçar os sistemas existentes em Mossoró, Governador Dix-Sept Rosado, Felipe Guerra e Zona Rural de Apodi. A Adutora Apodi-Mossoró é uma medida fundamental para atender às necessidades presentes e futuras da população, assegurando um fornecimento confiável e contínuo de água.