Suspeito de matar dono de boate em Luís Gomes é preso pela polícia civil em Apodi

Marcos Douglas dos Santos foi preso nesta terça-feira (20). Ele é suspeito de ter praticado um crime de homicídio contra José Wagner Ferreira de Almeida, de 40 anos, assassinado dentro do próprio estabelecimento, no dia 3 de maio de 2023. A ação foi gravada por câmera de segurança. A prisão de Marcos Douglas foi realizada em uma ação conjunta entre as delegacias de Luís Gomes e Marcelino Vieira, em parceria com a polícia civil da Paraíba, visto que, além do mandado de prisão pelo crime de homicídio, o suspeito também possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas em Marcelino Vieira.