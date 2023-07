Governo do RN divulga classificação final e convoca 65 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros. A lista com a classificação final dos aprovados em todas as etapas do concurso foi divulgada na edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial do Estado (DOE). Além desta, também foram divulgadas as listas dos candidatos que interpuseram recursos em alguma das etapas. Dos 166 candidatos classificados, 65 foram convocados para apresentarem a documentação original e receberem as informações sobre o Curso de Formação; saiba mais.

O Governo do Rio Grande do Norte divulgou, na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (6), uma lista com os nomes dos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso do Corpo de Bombeiros Militar.

Ao todo, 166 candidatos foram considerados aptos. Destes, 65 foram convocados para apresentarem a documentação original e receberem as informações sobre o Curso de Formação. Eles também já devem providenciar o enxoval do curso. Veja os itens AQUI.

A previsão inicial do concurso era de apenas 102 vagas, mas fontes ligadas ao MOSSORÓ HOJE afirmaram que todos os candidatos aptos devem ser aproveitados, visto que o atual contingente do CBMRN é muito baixo.



A documentação dos convocados deverá ser apresentada na Academia de Polícia Militar Coronel Milton Freire, localizada na Av. Almirante Alexandrino de Alencar, 959 - Barro Vermelho, em Natal.

Ainda segundo a publicação, os candidatos convocados que desejarem solicitar reclassificação para final de fila, deverão comparecer no Centro de Recursos Humanos, no Quartel do Comando Geral do CBMRN, no mesmo endereço da academia da PM, até o dia 12 de julho de 2023, para preencher e assinar requerimento específico.

Além da lista de classificados, também foram divulgadas as listas dos candidatos que interpuseram recursos em alguma das etapas.

Veja a publicação na íntegra AQUI.