Prefeitura de Aracati/CE anuncia concurso público com 600 vagas para 57 cargos diferentes. "Vamos fazer o maior concurso da história do Aracati. Temos uma demanda muito grande de pessoas na atual gestão devido ao crescimento do município e a expansão do Aracati em vários setores", afirmou o prefeito Bismarck Maia, na live de lançamento do certame. A empresa organizadora e as etapas do concurso ainda serão definidas e divulgadas posteriormente.

O prefeito Bismarck Maia, de Aracati/CE, anunciou o lançamento do maior concurso da história do município. A previsão inicial é de 57 cargos distribuídos em mais de 600 vagas para todas as áreas necessárias.

"Vamos fazer o maior concurso da história do Aracati. Temos uma demanda muito grande de pessoas na atual gestão devido ao crescimento do município e a expansão do Aracati em vários setores", explicou.

Maia lembrou ainda que antes de 2017, "o Aracati estava há 20 anos sem ter um concurso público para efetivação de novos servidores". Ao longo de sua administração foram realizados cinco editais de concursos com efetivação de servidores em várias áreas.

A partir da autorização do concurso, serão definidas a empresa organizadora e as etapas do certame, que serão divulgadas no site e nas redes sociais da Prefeitura do Aracati.

Os cargos previstos são:

Advogado, Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate de Endemias, Agente de Educação Infantil, Arquiteto, Assistente de Consultório Dentário, Assistente Social, Auditor Fiscal, Auxiliar de Serviços Gerais -ASG, Bibliotecário, Cirurgião Dentista, Cuidador Educacional, Enfermeiro(a), Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Farmacêutico Bioquímico, Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras e Postura, Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Intérprete de Libras, Médico Auditor, Médico Clínico Geral, Médico Dermatologista, Médico Gineco-obstetra, Médico Infectologista, Médico Neuropediatra, Médico Pediatra,Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Motorista Categoria D, Nutricionista, Pedagogo, Professor de Arte, Professor de Ciências da Natureza, Professor Ciências Humanas, Professor Educação Física, Professor Educação Física Especialista em Natação, Professor Ensino Religioso, Professor Informática, Professor Língua Inglesa, Professor Língua Portuguesa, Professor Matemática, Professor Polivalente, Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Agrimensura, Técnico em Edificações, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia, Técnico em Segurança do Trabalho, Terapeuta ABA, Terapeuta Ocupacional, Veterinário, Vigia.