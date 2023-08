Dataprev abre inscrições de concurso com 31 vagas imediatas e outras 236 para cadastro de reserva no RN. O concurso da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (DATAPREV S.A) ainda terá vagas para os estados do Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e para o Distrito Federal. As vagas são para cargos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 8.747,61, a depender do cargo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de agosto de 2023. As provas devem ser realizadas no dia 1ª de outubro de 2023, nas capitais dos respectivos estados.

FOTO: REPRODUÇÃO