Cosern removeu 10,7 toneladas de cabos irregulares instalados em postes, em 2023

De janeiro a junho de 2023, a Cosern removeu 10,7 toneladas de cabos irregulares instalados em postes. O quantitativo extraído nos primeiro 6 meses deste ano é 154% superior ao registrado no mesmo período de 2022. A retirada desses itens, segundo a Companhia, é necessária para garantir mais segurança à população, reduzir a poluição visual e identificar e eliminar as ligações clandestinas de cabos de telecomunicações que geram um sobrepeso à estrutura dos postes, situação que pode levar a interrupções do fornecimento de energia.

Nos primeiros seis meses de 2023, a Neoenergia Cosern removeu 10,7 toneladas de cabos e equipamentos diversos de telecomunicações instalados sem autorização na rede de postes da distribuidora em todo o Rio Grande do Norte.

O quantitativo extraído de janeiro a junho deste ano é 154% superior ao registrado no mesmo período de 2022.

A retirada desses itens integra a Operação Ordenamento, e é necessária para garantir mais segurança à população, reduzir a poluição visual e identificar e eliminar as ligações clandestinas de cabos de telecomunicações que geram um sobrepeso à estrutura dos postes.

“A Operação Ordenamento é permanente e ocorre em todos os municípios do Rio Grande do Norte. O objetivo da ação é reforçar a segurança com a população e com nossos colaboradores, mitigar os riscos de desgaste das nossas estruturas, assim como a poluição visual ao longo do cabeamento, e identificar ligações clandestinas de cabos de telecomunicações”, ressalta Júlio Giraldi, superintendente de Relacionamento com Cliente da Neoenergia Cosern.

A Operação Ordenamento continua e a população pode colaborar, enviando relatos de onde haja possíveis irregularidades por meio do telefone 116 ou pelo e-mail usomutuo.cosern@neoenergia.com

Como se regularizar

As empresas de telecomunicação precisam apresentar projeto e aguardar a análise e aprovação da distribuidora antes de lançar os cabos nos postes, conforme determinação das agências reguladoras ANEEL/ANATEL/ANP.

As irregularidades identificadas pela Neoenergia Cosern durante a fiscalização são tratadas da seguinte forma:

Nos casos em que forem identificados pontos de fixação ou equipamentos instalados clandestinamente ou cabos que possam causar risco à segurança, tanto da população quanto ao fornecimento de energia (como fios descascados ou rompidos, vão baixo, repetidoras, mão francesa, cabos descumprindo as distâncias de segurança etc.), a instalação irregular será retirada pela Neoenergia Cosern imediatamente.