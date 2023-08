Confira os investimentos da prefeitura de Apodi na assistência à crianças com deficiência . A Secretaria Municipal de Saúde mantém um rigoroso investimento em ações no cuidado a crianças com deficiência no âmbito municipal, seja na atenção primária ou em tratamento de média e alta complexidade. Desde a assistência farmacêutica e suplementar, medicamentos da atenção básica e de uso especial, fórmulas suplementares e individuais, transporte sanitário, viagens para Mossoró, Natal e Fortaleza, além de exames laboratoriais, tanto na rede própria como na rede privada, até exames complementares de imagem (tomografias, ressonâncias é ultra-sonografia).

A gestão Apodi Cidade de Todos oferece ainda, para esse público, especificamente, diversos procedimentos de saúde bucal, oferecidos no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.

Há ainda o investimento mensal com a concessão de auxílios financeiros, além da contratação de clínicas privadas de forma complementar, com recursos próprios.

Mesmo sem política pública nacional, a Prefeitura de Apodi segue mantendo diversos serviços para as crianças com deficiência. Desde atendimento individual e personalizado pelos agentes de saúde, passando pelas Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF, atendimento prioritário nas 13 Unidades Básicas de Saúde - UB’S, assegurando na atenção primária o atendimento e acompanhamento, de forma integral, desde a aplica de vacinas que consultas e visitas domiciliares.

A Prefeitura de Apodi investe, mensalmente, entre medicamentos de uso especial, fraldas geriátricas, fórmulas suplementares individuais, transporte sanitário para consultas e procedimentos em outras cidades, auxílios financeiros, além da contratação de todas as clínicas privadas da cidade que tem os serviços necessários, um investimento de mais de R$ 200mil mês. São ações personalizadas e voltadas, especialmente, para assistência as crianças com deficiência no município.

Além de todo esse investimento na área da saúde, a Prefeitura de Apodi, segue investindo também na educação, com a contratação de cuidadores nas salas de aula, alimentação escolar diferenciada, ônibus adaptado, brinquedos adaptados, transporte para os alunos com deficiência de casa para escola, ações de cuidar das mães das crianças, e diversas ações na área da assistência social.