Prefeitura de Governador assina ordem de serviço para reforma da quadra de esporte do Monte Alegre. O ato ocorreu no Gabinete do Prefeito, nesta quinta-feira (3), e contou com a participação dos secretários municipais e do representante da empresa contratada para executar a obra, Jocelito de Oliveira. A gestão municipal vai investir R$ 90.468,68 em recursos próprios para assegurar um equipamento de esporte com condições adequadas para a comunidade do Monte Alegre.

FOTO: CEDIDA