Prefeitura de Serra do Mel distribui mais de 300 cenas básicas para inscritos no projeto Criança Feliz. As cestas, adquiridas com recursos próprios da prefeitura e destinadas aos cadastrados no projeto, foram entregues nesta segunda-feira (28). A ação proporciona um alívio direto para as famílias em necessidade. A ação reforça o compromisso da administração em apoiar os cidadãos mais vulneráveis da cidade, priorizando recursos para garantir que as necessidades básicas sejam atendidas.

FOTO: DIVULGAÇÃO