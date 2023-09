MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 30/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

MOSSORÓ

Equipe técnica destaca impacto da redução de quase 8% no FPM e dívida de R$ 117 milhões do Governo do RN com Mossoró

Gestão Allyson busca eficiência do serviço público, com uso racional de recursos, com transparência. “Pedimos compreensão dos mossoroense”, diz Kadson Eduardo

Paulo Linhares diz que Gestão Allyson já pagou cerca de 80 milhões da dívida de 233 milhões deixada pela gestão Rosalba na Previ

Em Nota, Governo do Estado reconhece parte da dívida; Diz que corrigiu o que gerou esta dívida e que, a outra parte, está com valores deturbados

Prefeito Allyson Bezerra decreta ponto facultativo nesta quarta-feira em adesão ao movimento em protesto contra redução do FPM.

Sinalização viária de Mossoró está sendo modernizada para melhor percepção do condutores

Público em geral tem até esta quinta-feira para se vacinar contra Influenza em Mossoró

COSERN/Senai forma mais 24 eletricistas em Mossoró, sendo 11 mulheres

ESTADO

Pau dos Ferros se prepara para receber o presidente Lula na Praça de Eventos nesta sexta-feira, em meio a Finecap 2023

Fundeci: BNB vai financiar R$ 20 milhões em pesquisa e inovação no RN

Fotojornalista Canindé Soares concorre a prêmio internacional com documentário sobre Geoparque Seridó

Oficinas do RN aguardam validação de peças da Shein

POLICIA

Comerciante Cesar Eletrosat que perdeu tudo em incêndio pede pix solidário em Governador Dix Sept Rosado

HRTM alerta sobre tentativa de golpe e reforça que todas os procedimentos da unidade são 100% gratuitos

Corpo de um homem de 21 anos é encontrado em região de mata, em Caraúbas

Homem é preso no RN por armazenar pornografia infantil da própria afilhada

NACIONAL

Apagão foi desencadeado por falha de equipamentos em usinas, diz diretor do ONS

Câmara aprova urgência para proposta de desoneração da folha até 2027

BNDES antecipa liberação de R$ 5,1 bilhões para o Plano Safra

Orçamento de 2024 tem cerca de R$ 1,5 bi para reajuste dos servidores,

Brasil está entre os países com maior proporção de jovens que estão fora da escola e sem trabalhar, diz OCDE