Campanha de vacinação antirrábica segue até o dia 30 de setembro; veja pontos em Mossoró

A cada semana, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) divulga novos pontos extras de vacinação, ampliando as possibilidades para a população imunizar seus animais. O cronograma é montado para atender bairros e comunidades de todas as regiões do município. Além do CCZ, que funciona de segunda a sexta, veja onde estarão os vacinadores na sexta-feira (1°), sábado (2) e domingo (3).