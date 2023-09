Cidade Atacadão abre as portas gerando 300 empregos diretos na cidade de Mossoró. A inauguração da unidade João da Escóssia aconteceu na manhã desta quarta-feira (30). O prefeito Allyson Bezerra participou da solenidade e comemorou os novos empregos, que vão gerar renda ao trabalhador e movimentar a economia da cidade. “A partir do momento que a gente vê um empreendedor, uma família mossoroense de empresários, que investe na cidade há tanto tempo, abrir um empreendimento para gerar mais emprego e renda para Mossoró é uma grande festa, porque é alguém daqui, pessoas que são da nossa comunidade, que fizeram contratação de diversas empresas de serviços, de materiais, para que pudessem abrir e colocar este empreendimento de pé”, disse o gestor.

Serão duas grandes lojas inauguradas este ano nas duas principais avenidas da cidade. A primeira está sendo inaugurada na avenida João da Escóssia. A segunda será na avenida Presidente Dutra, bairro Alto de São Manoel.

“A partir do momento que a gente vê um empreendedor, uma família mossoroense de empresários, que investe na cidade há tanto tempo, abrir um empreendimento para gerar mais emprego e renda para Mossoró é uma grande festa, porque é alguém daqui, pessoas que são da nossa comunidade, que fizeram contratação de diversas empresas de serviços, de materiais, para que pudessem abrir e colocar este empreendimento de pé. Eu estive desde o início participando diretamente, a partir do momento que a Prefeitura deu a licença para que essa obra acontecesse,” destacou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.

“De 2021 pra cá, já foi gerado em Mossoró um saldo positivo de mais de 11.700 empregos de forma direta. Esse saldo positivo, que é recorde, coloca Mossoró no topo da geração de empregos do Rio Grande do Norte. Nós estamos tendo a cada mês um saldo mais positivo. E isso está muito claro. Graças à desburocratização, graças às licenças que agora são entregues com rapidez, ao ambiente favorável para as empresas se instalarem e gerarem emprego. A gente quer que mais empresas venham para Mossoró”, concluiu o prefeito.

A agilidade e desburocratização dos órgãos da Prefeitura de Mossoró foram fundamentais para inaugurar em tempo recorde o Cidade Atacadão, destacou Maximiliano Mendonça, diretor da rede de Supermercados Cidade.

“Uma grande parceria e atenção que a gente tem que aplaudir a Prefeitura e suas secretarias é que o atendimento mudou bastante, a presteza e rapidez, como também a orientação. Por exemplo, entramos em contato com a Secretaria de Urbanismo, Obras, Trânsito, e diversas outras secretarias que nos atenderam em tempo recorde, porque foram só 90 dias para colocar essa loja do nosso modelo, da nossa maneira de trabalhar. Todas as secretarias nos atenderam muito bem e nos orientaram a trazer toda a documentação para fazer essa nova reforma. Concluímos tudo, estamos aqui para realmente fazer uma bela apresentação”, disse.

"Hoje estamos aqui abrindo essa nova loja Cidade Atacadão, a nossa linha de atacarejo no Rio Grande do Norte, a nossa segunda loja. A primeira fica em Parnamirim (RN), essa aqui é a nossa segunda. Mas é a primeira em Mossoró, e é com muito orgulho que a gente tenta fazer essa apresentação para a imprensa. Amanhã será a grande abertura para os nossos tão merecidos clientes", concluiu Maximiliano Mendonça, diretor da rede de Supermercados Cidade..

A operadora de caixa Márcia Grazielly passou pelo painel de empregos da Prefeitura de Mossoró e agradeceu pela agilidade e comemorou a conquista da vaga de emprego. “Foi bem simples, na verdade. Foi publicado nas redes sociais da Prefeitura e pediram para a gente se encaminhar até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para deixar o currículo e participar da seleção. Foi divulgado pela Prefeitura que a rede Cidade abriria muitas vagas. Teve as entrevistas, teve o apoio de todo mundo para saber quem se encaixaria no cargo certo. Mas, graças a Deus, a gente está aqui empregada”, disse.

São mais de 300 empregos diretos. Uma participação efetiva da Prefeitura. “Nós ficamos muito felizes com a abertura dessa loja Cidade Atacadão. É uma evolução para os nossos negócios, para a nossa cidade, para os empreendimentos que chegam e crescem. Nós tivemos aí uma grande parceria com a empresa, na captação e no processo de contratação de funcionários. São mais de 300 funcionários nessa loja, com expectativa de mais 300 para a próxima loja que eles deverão abrir. E isso é muita alegria para a gente. São mais pessoas movimentando recursos aqui no município. Hoje a gente já tem uma dificuldade de adquirir mão de obra. As cidades, trazendo pessoas para Mossoró, pelas oportunidades que hoje nós temos aqui de emprego, e isso é muito positivo para a evolução econômica e o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou Frank Felisardo, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint).