Setor de serviços foi o que empregou em Mossoró em julho; saldo geral foi de 1.291 postos de trabalho

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (30), Mossoró gerou no mês de julho 1.291 postos de trabalho, com destaque para o setor de serviços com um total de 630 admissões.

Em segundo lugar, o setor que mais gerou empregos foi a agropecuária com 545 novos contratados. Este é o quinto mês consecutivo que o município apresenta saldo positivo na geração de empregos.

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), Frank Felisardo ressalta que os dados de julho do Caged são indicadores muito importantes para o município.

“A cidade de Mossoró continua liderando a oferta de empregos gerados no Estado do RN, o mês de julho apresenta um saldo de 1.291 empregos, quando comparados o número de admissões frente aos desligamentos. Podemos destacar o crescimento do setor agropecuário apresentando 545 contratações, reflexo do início da safra da fruticultura e a continuidade dos números positivos do setor de serviços, nas áreas de informação, comunicação e administrativa”, disse o secretário.

Ele ainda afirmou que a expectativa é ainda melhor para os próximos meses. “Ficamos muito felizes com os resultados e com expectativas muito positivas para os outros meses do ano de 2023, com a abertura de novas empresas no ramo supermercadista e da indústria de plásticos”, declarou.