Prefeitura de Grossos e Uern desenvolvem projeto que resgata história do Porto Franco

Na manhã desta terça-feira (29), a prefeita Cinthia Sonale se reuniu com os professores Lemuel Rodrigues e Alexsandro Donato, ambos da UERN, para tratar de projeto que visa resgatar a história do Porto Franco e da ferrovia que o ligava a Mossoró.



No encontro, do qual também participaram o secretário de Cultura Veronilde Caetano e o empresário Francisco Alves, foram detalhados pontos da parceria com a universidade, que vai elaborar material pedagógico sobre o tema, a ser trabalhado na rede municipal de ensino.



“É importante para Grossos porque esse material vai voltar para o município como cartilha que será distribuída nas escolas das séries iniciais dos estudantes grossenses”, afirmou o professor Lemuel.



Ainda de acordo com o docente, o resultado da pesquisa vai subsidiar a disciplina “Diálogos Paulo Gastão”, disponível já no próximo semestre letivo para os graduandos da UERN.



A prefeita de Grossos elogiou a iniciativa e reiterou o apoio à proposta apresentada pelos professores. “É um estudo indispensável à construção do conhecimento histórico sobre Grossos e região”, destacou a gestora