Sefaz atenderá a população mossoroense até às 19h, nesta quinta (31), último dia para aderir ao PPI

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) estendeu seu horário de atendimento ao público nesta quinta-feira (31). Habitualmente, o atendimento acontece das 7h às 17h, mas, excepcionalmente, hoje ocorrerá das 7h às 19h.

A Sefaz informa à população mossoroense que o prazo de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) encerra-se nesta quinta-feira e não será prorrogado. A extensão em duas horas no atendimento ao público visa atender ao contribuinte para a maior comodidade à população que procure a Secretaria da Fazenda neste último dia de agosto.

Para adesão ao PPI é necessário estar em dia com o Fisco municipal. O contribuinte que aderir à iniciativa terá a oportunidade de liquidar débitos do IPTU, ISS e taxas junto ao município com redução de até 90% em juros e multas, em caso de pagamento à vista ou em até 72 meses.

“Uma informação especial. A Secretaria da Fazenda funcionará hoje até as 19h para atender a todos os contribuintes mossoroenses que nos procurem para regularizem seus débitos tributários perante o Município”, explicou o titular da pasta, Edilson Júnior.

O contribuinte interessado em aderir ao PPI de forma presencial pode se deslocar à sede da Sefaz, localizada na avenida Alberto Maranhão, 1180, bairro Centro. A adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado poderá também ser efetivada pela internet, por meio do “Portal do Contribuinte”, no endereço eletrônico da Prefeitura de Mossoró, na seção Área Restrita.