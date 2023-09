Campanha “Setembro Amarelo” será lançada na próxima segunda-feira (04) em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró realizará na próxima segunda-feira (4), o lançamento da campanha “Setembro Amarelo”. A programação do evento, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), acontecerá a partir das 8h, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.



No mês de setembro, a campanha reforça ações de valorização da vida e prevenção ao suicídio. As temáticas da mobilização são trabalhadas envolvendo diversos tipos de públicos – de crianças a idosos. São iniciativas relevantes no cuidado e atenção à saúde mental da população.



Na programação de lançamento da campanha em Mossoró: apresentações artísticas e culturais com participações de profissionais e pacientes da rede de saúde do Município. Além disso, equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão fornecer orientações e informações ao público presente acerca da campanha. Representantes de universidades também participarão do momento.



Em 2023, a Associação Brasileira de Psiquiatria trabalha a campanha “Setembro Amarelo” com o lema “Se precisar, peça ajuda!”. A campanha frisa que as pessoas podem buscar auxílio e informação a partir de diversos meios, entre eles, o Centro de Valorização da Vida (CVV).



CVV - Centro de Valorização da Vida é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal, desde 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. Os contatos com o CVV acontecem das seguintes formas: pelo telefone 188 (24 horas e sem custo de ligação); pessoalmente (nos mais de 120 postos de atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br, por chat e e-mail.