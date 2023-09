Polícia Civil elucida dois homicídios ocorridos em Mossoró; suspeitos estão foragidos

As vítimas são Antônio Maykon Moreira da Silva, assassinado no mês de abril, no bairro Ouro Negro, e Roberto Duarte da Silva Junior, morto em junho, no Bom Jesus. De acordo com o delegado Caio Fábio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito do primeiro crime é Julio Cesar Florencio Alves de Sousa, de 42 anos. Já o segundo foi cometido por Roberto Cosme Viturino, de 33 anos, e Maycon Jonh Fernandes Silva, de 27 anos. Os três estão com mandado de prisão em aberto e encontram-se foragidos. A Polícia Civil solicita que a população envie informações, de forma anônima, que possam ajudar a capturá-los, por meio do Disque Denúncia 181.