Ex-senadorJean Paul Prates inaugura 2 das 65 areninhas destinadas para o RN

O mandato do ex-senador Jean Paul Prates (2019 a jan. 2023) destinou cerca de R$ 25 milhões para o Projeto Areninhas Potiguares, que prevê construção de campos de futebol society em mais de 50 municípios do Rio Grande do Norte, entre estes, Mossoró. A primeira unidade entregue foi no município de Japi, na tarde desta sexta-feira, dia 8. A segunda foi em Currais Novos, neste sábado, dia 9. Quanto as demais areninhas, a assessoria informou que estão em obras ou em fase de cadastro e projeto. “Pode ter mais”, diz o ex-senador, hoje presidente da Petrobras.

O ex-senador Jean Paul Prates, hoje presidente da Petrobras, inaugurou neste final de semana, duas de um número de 65 areninhas, que estão sendo instaladas com recursos do seu mandato (2019 a jan. 2023), nos municípios do Rio Grande do Norte.

O investimento aproximado no Projeto Areninhas Potiguares é de R$ 25 milhões, recursos que estão sendo destinados para prefeituras e Governo do Estado, assim como para o Instituto Federal de Educação Tecnológica para construir e manter as areninhas.

São campos de futebol society de grama sintética, com alambrados telados, iluminação, vestiários, no tamanho para sete atletas, seguindo o padrão das areninhas que foram construídas em praticamente todos os municípios do Estado do Ceará.

Das 65 areninhas projetadas pelo mandato do ex-senador Jean Paul Prates para o Rio Grande do Norte, Jean Paul Prates foi pessoalmente nesta sexta-feira (8) ao município de Japi-RN, inaugurar a primeira unidade ao lado da prefeita Simone Fernandes.

“Os municípios contemplados para receber o projeto, idealizado pelo nosso mandato, estão sendo beneficiados com uma estrutura esportiva de qualidade, totalmente equipada, com garantia de manutenção e de uso gratuito e coletivo”, escreveu o senador Jean.

Para o município de Japi foi destinada uma emenda no valor de R$ 250 mil. “É alegria de ter um equipamento de primeira linha. Este equipamento é de Japi, é de todos vocês, desfrutem muito e vamos lá dá o pontapé inicial”, disse o senador Jean na inauguração.

No sábado, Jean Paul Prates foi recebido pelo prefeito Odon, de Currais Novos, para inaugurar a segunda areninha. Na ocasião, também recebeu o título de cidadão de Currais Novos. Em seu discurso, o prefeito Odon destacou que o mandato do senador Jean destinou mais de R$ 6 milhões para obras “que fazem a diferença para nosso povo”.

“Tivemos a alegria de estar ao lado do prefeito Odon Jr., do vereador Mattos Ranier, que propôs a destinação dos recursos, demais vereadores, secretários municipais, líderes comunitários e da comunidade para inaugurar a arena no Alto de Santa Rita, que agora fará parte do cotidiano da população currais-novense”, destaca Jean Paul Prates.





Além de Japi e Currais Novos, foram destinados recursos para mais de 50 municípios construírem areninhas, entre eles Mossoró, Caraúbas, Pau dos Ferros, Campo Grande, Alto do Rodrigues, Felipe Guerra, Angicos, Doutor Severiano, Itaú, Umarizal, Touros, Porto do Mangue, Rodolfo Fernandes, Parnamirim, Natal, Nova Cruz, Upanema, entre outras cidades.

Em Mossoró, serão três unidades. Uma já está praticamente pronta, num complexo esportivo que a Prefeitura de Mossoró está construindo no Planalto 13 de Maio. As outras duas estão em fase de projetos, defendo ser concluído e iniciadas as obras ainda este ano.



Outra informação importante sobre o projeto Areninhas Potiguares repassadas ao MOSSORÓ HOJE pela assessoria de Jean Paul Prates é que as prefeituras terão apoio técnico do Instituto Federal de Educação Tecnológica manter as atividades nas areninhas.

“Alocamos um recurso no IFRN para custear atividades após a conclusão das Areninhas. Terão equipes de professores, alunos e profissionais da própria cidade integrados nas atividades por até 30 meses. Deverá ser feito um acordo de cooperação entre o IFRN e Prefeituras para executar esse projeto”, explica Jackson Santos, da Assessoria de Jean Paul Prates.