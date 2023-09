Prefeitura de Grossos promoverá cursos profissionalizantes; inscrições se encerram nesta quarta, 27

A Prefeitura de Grossos vai realizar cursos profissionalizantes que contemplam as áreas de informática básica e sistema operacional e MS Office, qualidade no atendimento ao cliente e estratégias de negociação para vendedor.



Resultado da parceria com a Fecomércio RN, a ação prevê a abertura de cerca de 60 vagas voltadas para a capacitação, que ocorrerá na Travessa Souza Machado, em frente a Prefeitura Municipal, onde ficará a Carreta-Escola do SENAC.



As inscrições para os cursos estão abertas desde o dia 20/09, e seguem até quarta-feira (27). Os interessados pela qualificação devem se dirigir à sede do CRAS em Grossos, nos horários de 08h às 11h e de 13h às 16h. Eles precisam apresentar cópias de RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade.



A idade mínima para participar da capacitação é de 15 anos com ensino fundamental I. No caso dos menores de idade, cópias de RG e CPF dos responsáveis também devem ser apresentadas no ato da inscrição.