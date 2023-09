"Operação Impacto": polícia civil combate crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas no alto oeste do RN. A operação, deflagrada nesta quarta-feira (27) pela 77ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Luís Gomes) resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária de um homem suspeito de ter matado Mário Alves de Freitas, de 27 anos, no dia 3 de junho deste ano, no município de José da Penha. Um segundo homem foi preso em flagrante no município de Paraná. Ele estava na posse de 256 pinos de cocaína, parte de um tablete de maconha, porções de crack, dinheiro fracionado e uma munição.

FOTO: DIVULGAÇÃO