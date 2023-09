“A polícia civil não admite, jamais, agressão a qualquer vulnerável no estado”, diz delegada da DPGV. A delegada Paoulla Maués, diretora do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), falou sobre a importância da criação de uma nova unidade da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA), na cidade de Mossoró, para atender a esse público de forma especializada. Segundo ela, com a criação de 3 novas DPCAs no estado, o número de prisões de vulneráveis cresceu neste ano de 2023, chegando a 162 presos. A nova DPCA Mossoró foi entregue nesta quinta-feira (28), pela governadora Fátima Bezerra. A delegacia funcionará no mesmo prédio da Delegacia da Mulher, localizado na Rua Julita G. Sena, 241, no bairro Nova Betânia.

A delegada Paoulla Maués, diretora do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), falou sobre a importância da criação de uma nova unidade da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA), na cidade de Mossoró, para atender a esse público de forma especializada.

Segundo ela, com a criação de 3 novas DPCAs no estado, o número de prisões de vulneráveis cresceu neste ano de 2023. Ao todo, as Delegacias da Mulher, juntamente com as DPCAs, prenderam 162 agressores de mulheres e crianças e adolescente, dentre os quais 44 foram de estupro de vulneráveis.

“Vamos fazer muito mais com a criação dessa delegacia especializada, porque a polícia civil não admite, jamais, agressão a qualquer vulnerável no estado e é por isso que de 5 Deams, agora nós temos 12 no estado, aumentamos mais de 100%”, disse ela.

A inauguração da nova delegacia aconteceu nesta quinta-feira (28), com a presença da Governadora Fátima Bezerra, de deputados federais e estaduais, secretários estaduais e diversas autoridades ligadas à segurança pública do Rio Grande do Norte.

A DPCA funcionará no mesmo prédio da Deam, localizado na Rua Julita G. Sena, 241, no bairro Nova Betânia.