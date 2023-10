George Soares solicita regulamentação de lei para coibir furto de fios e cabos no RN

"O furto do cobre tem causado prejuízo enorme a empresários e moradores que se utilizam de energia e internet. Esperamos que o governo possa regulamentar nossa lei, que estabelece medidas específicas para inibir esses crimes", disse o parlamentar. A lei prevê punições a estabelecimentos que não cumprirem com regras para a compra e venda desse tipo de produto. Segundo George, "no entanto uma lei sem regulamentação pode perder força e aplicabilidade". O deputado relatou ainda que foram registrados furtos de 30 mil metros de cabos em Natal no ano passado. "O que representa um prejuízo significativo para os natalenses, com interrupções de energia elétrica e outros serviços", completou.

O crescente registro de furtos de fios e cabos no Rio Grande do Norte foi pauta no horário das lideranças na sessão desta quinta-feira (28), na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado estadual George Soares (PV) solicitou a regulamentação de uma lei, de sua autoria, aprovada em 2017 que já previa formas para coibir e punir o furto destes equipamentos em território potiguar.

"O furto do cobre tem causado prejuízo enorme a empresários e moradores que se utilizam de energia e internet. Esperamos que o governo possa regulamentar nossa lei, que estabelece medidas específicas para inibir esses crimes", disse o parlamentar. A lei prevê punições a estabelecimentos que não cumprirem com regras para a compra e venda desse tipo de produto.

Segundo George, "no entanto uma lei sem regulamentação pode perder força e aplicabilidade". O deputado relatou ainda que foram registrados furtos de 30 mil metros de cabos em Natal no ano passado. "O que representa um prejuízo significativo para os natalenses, com interrupções de energia elétrica e outros serviços", completou.

O deputado Adjuto Dias (MDB) também se pronunciou no horário das lideranças. O parlamentar abordou recente notícia em torno de um policial militar que, com uma criança no colo, precisou reagir a tiros a um cachorro que avançava contra ele. O fato motivou o registro de um boletim de ocorrência do tutor do animal.

"O policial saca a arma instintivamente e se a gente não tivesse imagens desse fato? Que tipo de julgamento o policial estaria passando? Isso quando não sai a notícia de forma deturpada. Então propomos essa reflexão, para que as pessoas procurem se informar melhor sobre o que aconteceu. Vamos sempre fazer essa reflexão do cuidado no julgamento das outras pessoas", finalizou.