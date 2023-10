Prefeita Cinthia Sonale avalia eleição para Conselho Tutelar em Grossos: “Foi um sucesso!”

No final da tarde deste domingo (01), a prefeita Cinthia Sonale esteve na Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, onde ocorreu a votação para os representantes do Conselho Tutelar de Grossos.



Na oportunidade, a gestora parabenizou e agradeceu os candidatos(as) e as equipes do Comdica e das secretarias municipais que deram suporte à organização do processo eleitoral.



“Parabéns pelo empenho de todos vocês e da população em se dedicar para proteger nossas crianças e adolescentes”, declarou a chefe do Executivo.



Segundo Cinthia, mais de 4 mil pessoas participaram do pleito, que ocorreu de forma tranquila e sem maiores incidentes. “A eleição para Conselho Tutelar de Grossos 2023 foi um sucesso!”, destacou a prefeita.