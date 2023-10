Sesap afirma que o município de Grossos receberá mais verba do Ministério da Saúde

Na manhã da última sexta-feira (29), o município de Grossos recebeu a vista de secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), Lyane Ramalho que veio conhecer o trabalho realizado pela prefeitura de Grossos no tocante aos atendimentos em saúde nas comunidades rurais.



Ao lado da prefeita Cintia Sonale e de vereadores, a secretária visitou a Associação das Mulheres Pescadoras e Artesãs do Município de Grossos e as Unidades Básicas de Saúde de Barra, Pernambuquinho e Alagamar, para conhecer e conversar com os moradores sobre as necessidades no tocante a saúde primaria.



Durante a visita a secretaria anunciou que Grossos terá um aumento de recursos por parte do Ministério da Saúde a partir do programa Mais APS Potiguar, que é um programa voltado à atenção primária à saúde e melhoria do acesso aos serviços de saúde do Ministério da Saúde. O estado do Rio Grande do Norte foi escolhido como piloto para essa iniciativa.



A prefeita Cinthia Sonale agradeceu a vista de Lyane e ressalta que a gestão vem trabalhando diariamente para garantir mais acesso à saúde ao toda população de Grossos. “Nosso trabalho é diário, reformamos todas as UBSs da zona rural e todas hoje funcionam com equipe médica completa e abastecida de insumos, para fortalecer cada vez mais o atendimento da população”, destaca Cinthia.



A secretaria ressaltou que o trabalho da secretaria de saúde do estado é da ênfase a atenção primaria a saúde. “O Governo do estado está com esse novo ciclo da saúde que é trazer a atenção primaria para o topo, então estamos aqui visitando os territórios, conversando com os moradores para conhecer de perto as reais necessidades. O programa Mais APS Potiguar tem como objetivo expandir e aprimorar o acesso aos serviços de saúde, visando melhorar o atendimento à população”, finalizou