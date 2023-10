Governadora vai à Espanha em busca de parcerias para porto verde e novos mercados para a fruticultura

A governadora Fátima Bezerra chega à Espanha nesta segunda-feira (02) para uma série de encontro com empresas interessadas em investir na produção de energias renováveis, infraestrutura portuária e agricultura no Rio Grande do Norte.



Na terça-feira (03), Fátima terá encontros com empresários e organizadores da Fruit Attract, feira internacional do setor hortifrutícola, uma importante ferramenta comercial de referência para a comercialização global de frutas e vegetais. No ano passado, as principais frutas exportadas pelo RN (entre elas mamões, melancias, mangas, bananas e abacaxis) somaram um total de US$ 160,2 milhões à nossa balança comercial e há espaço para crescimento.



Apesar de não ser grande produtora, a Espanha é a maior exportadora de frutas do mundo. E, pela primeira vez em 15 anos, a Fruit Attract abre espaço para que o Estado apresente os potenciais da fruticultura potiguar. "O que a gente está buscando aqui fazer aqui é atrair empresas da Espanha para investir na produção de frutas no RN, gerando empregos no Rio Grande do Norte e abastecendo o mundo como eles já abastecem hoje", explicou o secretário de Estado da Agricultura, Guilherme Saldanha, que acompanha a governadora.

O Rio Grande do Norte criou recentemente o Plano Estadual de Baixo Carbono. O plano leva o RN a um outro patamar econômico, uma vez que diversas linhas de financiamento externo estão sendo colocadas à disposição para o agronegócio e agricultura familiar.



Retomada da economia



Após um período difícil em função da pandemia, a economia potiguar vem crescendo em ritmo pré-Covid. No ano passado foram criados 24 mil novos postos de trabalho celetistas, isto é, contratos com carteira assinada e a expectativa é que esse bom desempenho se repita em 2023.



A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Norte em 2023 é de 4,3%, terceiro maior crescimento entre os estados brasileiros e primeiro do Nordeste. A média Brasil é de 3,17%, projeta o IBGE. Em junho de 2023, o Rio Grande do Norte foi o estado com maior crescimento na produção industrial. Segundo Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) do IBGE, 16,5% no comparativo com igual mês de 2022.



A Petrobras aguarda ser publicada a autorização do Ibama no Diário Oficial da União para que a Petrobras possa iniciar os trabalhos de prospecção e posterior exploração de petróleo e gás na Bacia Potiguar, localizada na margem equatorial do Brasil. A estatal planeja investir 3 bilhões de dólares nos próximos cinco anos na faixa que vai do RN ao Amapá.



"Isso significa um novo ciclo de desenvolvimento econômico para o Rio Grande do Norte liderado pela Petrobras. É um incremento para nossa economia, tendo em vista a capilaridade da cadeia produtiva de petróleo e gás, gerando emprego e renda para o povo, além do aumento das receitas tributárias para o Estado e de royalties para os municípios", disse a governadora Fátima Bezerra, antes de embarcar para Madri.



Hidrogênio Verde



Na quarta-feira (04), a delegação do RN fará uma visita à sede da Iberdrola, onde haverá apresentação das usinas de produção de hidrogênio e amônia verde. A Iberdrola tem mais de 60 projetos de produção de hidrogênio verde em oito países, incluindo Brasil, Espanha e Estados Unidos. Ao contrário do carvão e do petróleo, o hidrogênio é uma fonte de energia limpa que só emite vapor de água e não deixa resíduos no ar.



No mesmo dia a governadora visita a fábrica de eletrolizadores da Nordex, na cidade de Puertollano, onde também está localizada a maior usina de hidrogênio verde para uso industrial da Europa, operada pela Iberdrola, e assina Memorando de Entendimento (MoU) para o desenvolvimento cadeia industrial de hidrogênio de baixo carbono no Rio Grande do Norte.



Na quinta-feira (05), a delegação potiguar terá encontro com empresários e investidores espanhóis quando será apresentado o potencial do RN no setor de geração de energias renováveis, que inclui o Porto-Indústria Verde e a produção de hidrogênio verde.