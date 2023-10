Mossoró e mais 76 municípios do RN estão com aviso de alerta para baixa umidade do ar. O aviso, emitido pelo Inmet, vale das 12h desta terça-feira (3) até às 19h da sexta-feira (6). O alerta é de perigo potencial (da cor amarela), o primeiro de três níveis no grau de severidade do Inmet. De acordo com o órgão, neste tipo de aviso a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20% e há "baixo risco de incêndios florestais e à saúde".

FOTO: REPRODUÇÃO