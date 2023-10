Com poço em manutenção, Prefeitura de Grossos garante abastecimento d’água na zona rural

A Prefeitura em parceria com a Caern, tenta amenizar a situação com o envio diário de carros-pipas para essas localidades. Esta ação, que já contemplava os assentamentos, Pernambuquinho, Alto da Serra e o Boi Morto, agora será ampliada para os outros distritos rurais enquanto persistir o cenário de escassez de água, minimizando assim os danos provocados pela paralisação do poço. "Enquanto persistir o problema do poço, a prefeitura segue garantindo o abastecimento de água para as comunidades rurais e assentamentos, mesmo a questão do abastecimento ser de competência da Caern, estamos fazendo uma verdadeira força tarefa com equipes e parceiros no sistema de carro pipa, para não deixar nenhuma comunidade desassistida de água. Disponibilizamos também maquinário do município para ajudar a Caern a resolver o conserto do poço", ressaltou a Prefeita Cinthia Sonale.

A Caern se pronunciou sobre o problema através de nota nas redes sociais, na qual afirma que “está providenciando equipamentos para a execução de um novo serviço”. A Companhia ainda não deu uma previsão para a normalização das atividades da empresa na cidade.