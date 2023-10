EUA vão financiar um projeto de modernização na área de TI e Comunicação para o RN. A ideia é que a Agência de Comércio e Desenvolvimento (USTDA) americana preste assistência técnica ao Estado, através de recomendações voltadas à expansão da sua rede de banda larga, bem como à atualização e consolidação da sua infraestrutura de data centers. O extrato do Termo de Doação celebrado entre a USTDA e o Governo do RN, por meio da Secretaria da Administração (Sead), foi publicado nesta quarta-feira (4) no Diário Oficial do Estado.

O Governo dos Estados Unidos da América, por meio da Agência de Comércio e Desenvolvimento (USTDA), vai financiar um projeto de modernização na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o Rio Grande do Norte.

A ideia é que a agência americana preste assistência técnica ao Estado, através de recomendações voltadas à expansão da sua rede de banda larga, bem como à atualização e consolidação da sua infraestrutura de data centers.

O extrato do Termo de Doação celebrado entre a USTDA e o Governo do RN, por meio da Secretaria da Administração (Sead), foi publicado nessa quarta-feira (4) no Diário Oficial do Estado.

O acordo celebrado entre os entes aponta uma oferta da USTDA no valor de US$ 760.804, a fundo perdido, para financiar, exclusivamente, os custos dos serviços necessários à elaboração do projeto ao longo de quatro anos.

A empresa ASTRO Systems, com sede em Maryland, será responsável por realizar a assistência. Importante ressaltar que o pagamento pelo serviço será efetivado diretamente à empresa, sem qualquer repasse para a Sead, a qual tampouco fará qualquer desembolso no âmbito dessa relação.

Para o secretário de Administração, Pedro Lopes, esta iniciativa está alinhada com o Plano Plurianual do Executivo Estadual e com os objetivos de modernização tecnológica para o RN.

"É um projeto que atenderá as demandas da população do Rio Grande do Norte, otimizando a conectividade geral, com as melhores soluções disponíveis para fornecer armazenamento avançado de dados, equipamentos e segurança cibernética. Nossa parceria com a USTDA será fundamental para alcançar esses objetivos, pois pretendemos tornar a administração pública cada vez mais eficiente e, acima de tudo, melhorar a prestação de serviços a todos os cidadãos".

A USTDA tem por objetivo fornecer apoio econômico ao planejamento de projetos de infraestrutura na América Latina e em outras regiões do mundo. Trabalha em conjunto com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, além de outras agências do governo norte-americano. Sua principal atuação é o financiamento não reembolsável para estudos de viabilidade de projetos de infraestrutura nos setores de transporte, energia e telecomunicações, além do meio ambiente.

“A priorização da expansão da rede de banda larga no Rio Grande do Norte é uma meta que a USTDA tem orgulho de apoiar”, disse Enoh T. Ebong, diretor da USTDA.

“As empresas norte-americanas oferecem soluções líderes mundiais neste espaço e estão ansiosas por fazer parceria com o Brasil à medida que este continua a transformar a sua infraestrutura digital para satisfazer as exigências dos seus cidadãos. Nossa colaboração com o governo do estado do Rio Grande do Norte está ajudando para que isso aconteça”.

A assistência técnica da USTDA apoiará os esforços do Rio Grande do Norte para levar conectividade e expandir os serviços de governo eletrônico a áreas mal servidas e não servidas através da expansão da cobertura de banda larga e da centralização e atualização da sua infraestrutura de gestão de dados.

Os investimentos reduzirão o custo da conectividade, aumentarão a redundância dos sistemas usados pelo governo estadual, melhorarão as capacidades de recuperação de desastres do estado e permitirão maior cobertura de computação em nuvem e serviços baseados na Web em todo o RN.

“Esta iniciativa representa o compromisso do governo dos EUA com o Nordeste do Brasil e as parcerias EUA-Brasil no desenvolvimento de capacidades de alta tecnologia na região”, disse o Cônsul Geral May Baptista, do Consulado Geral em Recife, que atende o Nordeste do Brasil.