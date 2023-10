Na Espanha, Governo do RN apresenta potencial da fruticultura potiguar a investidores

Para um auditório formado por empresários espanhóis, brasileiros e de outras partes do mundo, o Governo do RN apresentou nesta quinta-feira (05), na maior feira mundial de frutas, a Fruit Attraction, em Madri, as oportunidades que o Estado oferece no setor de fruticultura. Foi a primeira vez que um estado brasileiro aproveitou o espaço nobre da feira, por onde circulam investidores, produtores e importadores de várias partes do mundo, para apresentar sua vocação e potencial produtivo



E são muitas as vantagens comparativas e competitivas do Rio Grande do Norte: clima, solo, segurança hídrica, disponibilidade de mão de obra, custo de produção, proximidade com a Europa. A apresentação foi feita pelo secretário da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do RN, Guilherme Saldanha.



“O Rio Grande do Norte oferece condições ambientais extremamente favoráveis para a fruticultura. Com um clima favorável à produção e uma localização estratégica, nossas frutas têm fácil acesso aos mercados dos Estados Unidos e da Europa”, disse a governadora, destacando a importância que a fruticultura tem para a economia do Estado e lançando um convite aos investidores estrangeiros. “Para aqueles que ainda não investem em nosso Estado, quero convidá-los a explorar todas as possibilidades que temos a oferecer. Serão recebidos de braços abertos em nossa terra.”



Entre as vantagens competitivas, destaque para o clima e a qualidade do solo que permitem a colheita de duas safras por ano; baixo custo de energia para irrigação, entre 50 e 100 euros por hectare/mês e a localização geográfica: o RN está a sete dias dos polos importadores da Europa e dos Estados Unidos. Atualmente as frutas produzidas no RN são exportadas para Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Canadá, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Emirados Árabes Unidos.



"Foi isso que fizemos hoje aqui. Apresentar as potencialidades do Rio Grande do Norte para os espanhóis, para os brasileiros, para o mundo que esteve presente nessa apresentação", explicou Guilherme Saldanha.



A fruticultura é o segmento mais pujante do agronegócio potiguar. Em 2022, o RN produziu cerca de 350 mil toneladas de frutas. Desse total, cerca de 260 mil foram exportados e só o melão respondeu por 150 mil toneladas que são produzidas em cerca de 20 mil hectares plantados. Em 2022 as principais frutas exportadas pelo RN (entre elas mamões, melancias, mangas, bananas e abacaxis) somaram US$ 160,2 milhões à nossa balança comercial. O cultivo de frutas gera aproximadamente 35 mil empregos ao longo do ano, número que pode dobrar em pouco tempo caso haja mercado.



"A presença da governadora na feira mostra que o Estado está engajado em trazer investidores. Para nós, é um conforto, uma segurança - e mais do que isso - é uma confiança para continuar investindo no Rio Grande do Norte. Como investidor e dirigente da Abrafrutas, sinto-me prestigiado pela presença da governadora e de sua esquipe aqui na feira", afirmou Luiz Barcelos, sócio-fundador e membro do conselho da Agrícola Famosa, maior exportadora de frutas frescas do Brasil e maior produtora de melão do mundo. Barcelos, juntamente com o embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite Ribeiro, acompanhou a exposição feita pelo secretário Guilherme.